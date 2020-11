Politik

11:46 Uhr | 11.11.2020

Universitätsgebäude 100 Mio. Euro teurer als geplant

CDU kritisiert rot-grünen Senat für Neubau

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion kritisiert den rot-grünen Senat scharf für die Planung des Neubaus am Schlump. Das Universitätsgebäude werde weit mehr als 100 Millionen Euro teurer als ursprünglich geplant. Die CDU spricht von einem „finanziellen Fiasko“ für die Stadt. Die Universität sollte eigentlich Ende 2019 in das Gebäude einziehen. Der Termin verschiebe sich nun auf 2024. Die Fraktion fordert eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses, der sich nur mit dem Neubau am Schlump befasst.