Gesellschaft

08:19 Uhr | 11.11.2020

Betreiber hatten gegen corobedingte Schließung geklagt

Eilantrag mehrerer Fitnessstudios erfolgreich

Das Hamburger Verwaltungsgericht hat einem Eilantrag mehrerer Fitnessstudios stattgegeben, die gegen die coronabedingte Schließung geklagt hatten. Die im Infektionsschutzgesetz geregelte Generalklausel genüge „für einen derart schwerwiegenden Grundrechtseingriff“ nicht, so das Urteil der Richter. Anders als im März diesen Jahres sei das Inefektionsgeschehen nun erwartbar gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. So hätte der Gesetzgeber nicht alle nötigen Entscheidungen hinsichtlich des Infektionsschutzgesetz getroffen. Die Stadt hat bereits Beschwerde gegen die Entscheidung beim Oberverwaltungsgericht erhoben.