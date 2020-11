Politik

08:15 Uhr | 11.11.2020

Stadt rüstet sich für weitere Corona-Hilfen

600 Mio. Euro mehr für Krisenbewältigung

Der Hamburger Senat hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weitere 600 Millionen Euro an Aufwendungen veranschlagt. Damit stehen für das Kalenderjahr insgesamt 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Geld soll vor in die corona-bedingten Rettungsschirme im Bereich Wirtschaft, Sport und Kultur fließen. „Wir schaffen weiter die notwendigen finanziellen Voraussetzungen, um Hamburg bestmöglich durch die Corona-Krise zu führen“, so Finanzsenator Andres Dressel. „Mit den zahlreichen Maßnahmen unseres Hamburger Corona-Schutzschirms helfen wir betroffenen Institutionen und Betrieben und setzen als Stadt außerdem an ganz vielen Stellen gezielt Konjunktur- und Innovationsimpulse“.