Kunst und Kultur

17:58 Uhr | 10.11.2020

Lockdown schadet vor allem Selbstständigen

November ohne Kunst & Kultur

Die Hamburger Kulturbranche leidet massiv unter den erneuten Schließungen. Viele Kulturschaffende hadern nun mit der Frage, ob Kultur in Deutschland aber auch hier in Hamburg als nicht wichtig genug angesehen wird und für viele lediglich eine weitere Freizeitbeschäftigung darstellt. Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Amelie Deuflhard, die künstlerische Leiterin von Kampnagel. Dort konnte man immerhin in diesem Jahr das Sommerfestival feiern, wenn auch in anderer Form. Aktuell bleiben aber auch ihre Theatersäle leer.