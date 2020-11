Stadtgespraech

17:36 Uhr | 10.11.2020

Über 50 Schülerinnen und Schüler positiv getestet

Weitere Corona-Fälle an Ida Ehre Schule

Weitere Corona-Fälle an der Ida-Ehre-Schule. Nach bislang rund 1100 ausgewerteten Reihentests sind an der Schule in Harvestehude in den vergangenen Tagen über 50 Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wann der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann, müssen nun die Sozialbehörde und die Schulbehörde entscheiden. Von den Infektionen sind unterschiedliche Klassenstufen betroffen.