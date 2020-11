Blaulicht

10:10 Uhr | 10.11.2020

Einrichtungsgegenstände hatten Feuer gefangen

Feuer in Altona - Mieterin zunächst vermisst

Am späten Montagabend ist die Feuerwehr Hamburg zu einem Wohnungsbrand in der Mistralstraße in Altona gerufen ausgerückt. Nach ersten Erkenntnisse hatten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im vierten Stock Feuer gefangen. Eine Person im Stockwerk darüber war durch den Rauch in ihrer Wohnung eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften gerettet werden. Die Mieterin aus der Brandwohnung wurde zunächst vermisst. Die Frau wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.