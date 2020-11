Stadtgespraech

18:40 Uhr | 09.11.2020

82 Jahre lang war sie verschwunden

Verschollene Thora-Krone kehrt zurück

Am 09. November 1938 hatten die Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht jüdische Geschäfte, Wohnungen und Synagogen in ganz Deutschland angezündet. Auch hier bei uns in Hamburg wurden zahlreiche jüdische Einrichtungen zerstört, so auch die Bornplatz-Synagoge am Joseph-Carlebach-Platz. Die Synagoge war bis 1938 das Wahrzeichen jüdischen Lebens in Hamburg. Nun soll sie wieder aufgebaut werden. Am Tag des heutigen Gedenkens kehrt jetzt schon einmal ein verloren geglaubter Kulturschatz zurück an seinen Heimatort und gleichzeitig startet eine neue Kampagne.