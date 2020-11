Gesellschaft

16:44 Uhr | 09.11.2020

Update: Insgesamt 40 Personen infiziert gemeldet

Ida-Ehre-Schule: Kein Präsenzunterricht bis Dienstag

Nachdem die Ida-Ehre-Schule in Harvestehude als erste Schule in Hamburg corona-bedingt den Präsenzunterricht einstellen musste, soll der Unterricht dort auch in den kommenden Tagen bis auf weiteres digital stattfinden. Laut Schulbehörde mindestens bis einschließlich Dienstag. Am vergangenen Freitag hatten sich die Beschäftigten und rund 1300 Schülerinnen und Schüler auf das Coronavirus testen lassen. Bislang seien 31 Schülerinnen und Schüler sowie 9 Schulbeschäftigte als Infizierte gemeldet. Weitere Ergebnisse der Reihentestung stehen aber noch aus.