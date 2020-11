Sport

16:24 Uhr | 08.11.2020

Der HSV kann gegen Kiel nahezu aus dem Vollen schöpfen

Thioune hat die Qual der Wahl

Der HSV kann beim Montagsspiel gegen Holstein Kiel nahezu aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen von Rick van Drongelen falle niemand aus, es werde schwer einen Kader zu nominieren, so Trainer Daniel Thioune am Sonntag. Mit einem Sieg in Kiel können die Rothosen ihren Vorsprung auf den aktuellen Zweitplatzierten Osnabrück weiter ausbauen und hätten dann bereits 19 Punkte in der noch jungen Saison. Bei einer Niederlage rückt Kiel als neuer HSV-Verfolger bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer aus Hamburg ran.