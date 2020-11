Gesellschaft

15:23 Uhr | 08.11.2020

LINKE warnt vor fehlenden Intensivfachkräften

Senat prüft Verschiebung planbarer Eingriffe

Die Hamburger Linke warnt vor fehlenden Intensivfachkräften in Hamburger Kliniken. Laut einer schriftlichen kleinen Anfrage hat der Senat keine Informationen über die derzeitige Zahl an geschultem Personal in der Intensivmedizin. Die Linken warnten am Sonntag davor, dass weniger Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch betreut werden könnten, als Intensivbetten in den Kliniken vorhanden seien – weil es an Personal fehle.

Die Situation sei viel alarmierender als es die reine Bettenzahl glauben mache, warnte der gesundheitspolitische Sprecher Deniz Celik. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich Stand Freitag 240 Patientinnen und Patienten, 58 davon auf der Intensivstation. An Wochenenden wird diese Angabe vom Senat nicht aktualisiert. Celik forderte den Senat zum Handeln auf, sogenannte aufschiebbare Eingriffe verschieben und so die notwendigen Kapazitäten schaffen.

Laut Senat sei die Situation jedoch gut zu bewältigen. Man könne zwar nicht in die Personalplanung der Krankenhäuser eingreifen, befinde sich aber hinsichtlich der Steuerung geplanter Eingriffe im Gespräch mit den Krankenhäusern. Das sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Sonntag gegenüber Hamburg1.

Die bestätigte Anzahl aller Personen, bei denen Corona festgestellt wurde, ist laut Senat zum Sonntag um 285 Fälle gestiegen. Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche steigt damit minimal auf 163,4. Der Grenzwert von 50 bleibt allerdings weiterhin deutlich überschritten.