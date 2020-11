Gesellschaft

16:09 Uhr | 07.11.2020

Infektionsniveau in Hamburg bleibt hoch

592 Neuinfektionen

Hohes Infektions-Niveau in Hamburg: Die bestätigte Anzahl aller Personen, bei denen Corona festgestellt wurde, ist zum Sonnabend um 592 Fälle gestiegen. Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt damit aktuell bei 163,3. Der Grenzwert von 50 bleibt damit weiterhin deutlich überschritten. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich Stand Freitag 240 Patientinnen und Patienten, 58 davon auf der Intensivstation. An Wochenenden wird diese Angabe allerdings vom Senat nicht aktualisiert.