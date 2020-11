Sport

17:52 Uhr | 06.11.2020

Auftakt gegen den früheren Serienmeister Bamberg

Towers starten in ihre zweite BBL-Saison

Am kommenden Sonntag ist es endlich soweit. Das muss man so deutlich sagen, denn der Start in ihre zweite BBL-Saison wurde für die Towers immer wieder verschoben. Schuld daran: Natürlich die Corona-Pandemie. Rechtzeitig zum Start der neuen Spielzeit gibt es für einen der Türme sogar doppelten Grund zur Freude.