Blaulicht

15:10 Uhr | 06.11.2020

Beamte treffen auf Ex-Mongol Hidi G.

Spezialkräfte stürmen Wohnung in Meiendorf

Eine schwer bewaffnete Spezialeinheit der Polizei hat am frühen Freitagmorgen ein Haus in Meiendorf gestürmt. Die Beamten durchsuchten eine Wohnung nach Waffen und Drogen. Auch wenn sich die Ermittlungen zunächst gegen eine andere Person richteten, trafen die Ermittler auch den ehemalige Rockerboss Hidi G. an. Der Ex-Mongol und seine Anhänger lieferten sich zwischen 2016 und 2017 einen Bandenkrieg mit den Hells Angels. Die Einsatzkräfte stellten in Meiendorf lediglich Beweismittel sicher. Zu einer Festnahme kam es nicht.