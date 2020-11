Wirtschaft

14:19 Uhr | 06.11.2020

Über 42 Mio. Euro kommen vom Bund

Hamburg baut Landstromversorgung aus

Hamburg bekommt über 42 Millionen Euro vom Bund für den Ausbau der Landstromversorgung im Hafen. Als erster Hafen in Europa wird Hamburg künftig auch für größere Containerschiffe an den Terminals Burchardkai, Europakai und Predöhlkai eine Landstromversorgung anbieten. Außerdem wird das Landstromangebot auf alle Kreuzfahrtterminals ausgeweitet. Je eine Anlage wird an den Standorten HafenCity und Steinwerder gebaut. Insgesamt sollen die Baumaßnahmen rund 75 Millionen Euro kosten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie plant, sich mit 42,43 Mio Euro aus dem Energie- und Klimafonds daran zu beteiligen. Mit dem Bau der Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal Altona im Jahr 2016 hatte Hamburg bereits Pionierarbeit auf dem Gebiet geleistet.