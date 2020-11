Politik

09:30 Uhr | 06.11.2020

Vorsitz wird heute gewählt

Cum-Ex-Untersuchungsausschuss kommt zusammen

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre kommt heute im Rathaus das erste mal zusammen. In der vergangenen Woche hatten CDU, Linke und die einzige FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels den Ausschuss in der Bürgerschaft beantragt. Im ersten Schritt wird heute ein Vorsitzender gewählt. Bei der Untersuchung geht es darum, dass Hamburg in den Jahren 2016 und 2017 eine Steuernachforderung von rund 47 Millionen Euro im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften verjähren ließ. In diesem Zeitraum soll sich der damalige Erste Bürgermeister von Hamburg Olaf Scholz auch mit dem Mitinhaber der Warburg Bank, Christian Olearius getroffen haben. Der jetzige Bundesfinanzminister Scholz und der heutige Bürgermeister und damalige Finanzsenator Peter Tschentscher, hatten Vorwürfe einer Beteiligung, stets zurückgewiesen.