Blaulicht

07:14 Uhr | 06.11.2020

Räume völlig zerstört

Brand in Hamburger Kita

In dem Gemeindehaus der Rönneburger Bugenhagen Kirchengemeinde hat es am Donnerstagabend in einer Kita gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein technischer Defekt Auslöser für das Feuer gewesen sein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schäden in der Kita sind so groß, dass sie vorerst geschlossen und saniert werden muss. Die ermittlung der brandermittler laufen