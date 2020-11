Verkehr

14:49 Uhr | 05.11.2020

Betonpoller sollen Unfallserie beenden

Neue Sicherheitsmaßnahmen in der Waitzstraße

In der Waitzstraße haben die Baumaßnahmen gegen Parkunfälle begonnen. Bauarbeiter haben am Donnerstag erste Betonpoller an den Gehwegen installiert. Normalerweise dienen die Massiven Hindernisse der Terrorabwehr, in der Waitzstraße sollen sie eine Unfallserie beenden. In den vergangen Jahren waren immer wieder Autos gegen Fassaden von Geschäften gerast. Personenschäden gab es bisher nicht. Erst vor wenigen Wochen war wieder eine Seniorin beim Parken in ein Geschäft gekracht. Die baulichen Maßnahmen sollen etwa 150.000 Euro kosten.