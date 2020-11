Stadtgespraech

11:44 Uhr | 05.11.2020

Bisherige Grundfinanzierung sei nicht ausreichend

Staatliche Hochschulen fordern mehr Geld

Die staatlichen Hamburger Hochschulen fordern mehr Geld von der Stadt für ihre Grundfinanzierung. Die bislang zugesagten 750 Millionen Euro bis 2027 seien nicht ausreichend. So seien alleine die Personalkosten in der Universität Hamburg in den vergangenen Jahren um mehr als zwei Prozent gestiegen, während der Zuwachs der Grundfinanzierung lediglich bei 0,88 Prozent lag. Das Geld fließt zudem in die Digitalisierung sowie in Neubauten und Sanierungen.