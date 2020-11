Politik

07:55 Uhr | 05.11.2020

SPD und Grüne wollen Bundesmittel beantragen

Mehr Personal für Hamburgs Gesundheitsämter

SPD und Grüne wollen das Personal in den Hamburger Gesundheitsämtern aufstocken und für dieses Vorhaben Gelder aus dem Pakt für Gesundheit der Bundesregierung beantragen. Das geht aus einem Bürgerschaftsantrag der beiden Fraktionen hervor, der in der kommenden Bürgerschaftssitzung beschlossen werden soll. Rund 112 Millionen Euro kann die Stadt Hamburg in den nächsten sechs Jahren aus dem Pakt für Gesundheit erhalten. Damit sollen bis 2026 mehrere hundert Stellen in den Gesundheitsämtern entstehen, die auch nach der Corona-Pandemie bleiben sollen.