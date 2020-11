Blaulicht

07:13 Uhr | 05.11.2020

Einsatz unter Schutzmaßnahmen in Flüchtlingsunterkunft

Rahlstedt: Person stürzt aus Fenster

In einer Flüchtlingsunterkunft in Rahlstedt ist in der vergangenen Nacht eine Person aus einem Fenster gestürzt. Da mehrere der Bewohner zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, mussten die Polizeibeamten ihre Ermittlungen mit Schutzanzügen durchführen. Nach ersten Erkenntnissen, soll es sich bei dem Sturz um einen Unfall gehandelt haben. Eine Fremdeinwirkung konnte nicht festgestellt werden.