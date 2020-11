Gesellschaft

08:57 Uhr | 04.11.2020

Aufgrund von Corona in abgespeckter Version

Wahlparty in der Bucerius Law School

Auch hier in Hamburg wurden die Geschehnisse in Amerika natürlich verfolgt. Bei den letzten Jahren hat die Bucerius Law School hier in der Stadt immer eine Wahlparty veranstaltet. Das war in diesem Jahr nun nicht möglich. Aber ganz absagen wollte man das ganze nicht. Und daher in der Law School ein Livestream produziert mit verschiedenen Expertinnen und Experten.