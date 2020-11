Gesellschaft

07:51 Uhr | 04.11.2020

Das sind die Hintergründe dieser besonderen Wahl

Präsidentschaftswahl in den USA

Auch hier in Hamburg wurden die Geschehnisse in Amerika natürlich verfolgt. Bei den letzten Jahren hat die Bucerius Law School hier in der Stadt immer eine Wahlparty veranstaltet. Das war in diesem Jahr nun nicht möglich. Aber ganz absagen wollte man das ganze nicht. Und daher in der Law School ein Livestream produziert mit verschiedenen Expertinnen und Experten. Moderiert wurde der Abend gestern von dem US-Amerikanischen Journalisten David Patrician. Er kommt aus Washington, lebt aber mittlerweile in Hamburg und hat uns einige Fragen zur Wahl beantwortet.