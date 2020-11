Gesellschaft

14:51 Uhr | 03.11.2020

Personalaufwand zu hoch

Probleme mit Schnelltests in Pflegeheimen

Die regelmäßigen Schnelltests in Hamburgs Pflegeheimen sind wohl erst in einigen Wochen möglich. Zwar sind die Antigen-Tests schon in großen Mengen verfügbar, die Pflegeheime klagen allerdings über Personalmangel. So rechnet das Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel vor, dass rund 3.000 Arbeitsstunden jeden Montag zusätzlich anfallen würden. Die Kosten dafür müssen die Einrichtungen derzeit alleine übernehmen. Gespräche über eine Kostenübernahme auf Bundesebene laufen bereits.