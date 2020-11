Gesellschaft

07:28 Uhr | 03.11.2020

Polizei soll noch stärker kontrollieren

Maskenpflicht weiter ausgeweitet

Der Hamburger Senat hat die Maskenpflicht in der Innenstadt weiter ausgeweitet. So müssen Passanten seit gestern auch in der Mönckebergstraße, auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz und in der Spitalerstraße eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch rund um den Hauptbahnhof und dem Altonaer Bahnhof, sowie in den Kerngebieten von Ottensen und Wilhelmsburg besteht nun eine Maskenpflicht. Die Polizei soll das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zudem künftig noch stärker kontrollieren.