Gesellschaft

14:51 Uhr | 01.11.2020

Angebot aufgrund der Corona-Pandemie ausgeweitet

Winternotprogramm für Obdachlose gestartet

Am Sonntag ist in Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose gestartet. Aufgrund der Corona-Pandemie soll das Programm in diesem Jahr deutlich ausgeweitet werden. So soll im Laufe des Novembers ein dritter, zusätzlichen Standort mit 250 Schlafplätzen zur Verfügung gestellt werden. 120 weitere Plätze sollen dezentral, etwa bei Kirchgemeinden oder Hochschulen in Containern, hinzukommen. Dadurch sollen die Unterkünfte entzerrt werden, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. Auch eine neue Tagesaufenthaltsstätte für bis zu 200 Wohnungslose soll in den Räumlichkeiten der „Markthalle“ am Klosterwall entstehen. Insgesamt stehen in diesem Winter über 1000 Schlafplätze für Obdachlose zur Verfügung. In allen soll es Quarantäne-Möglichkeiten sowie regelmäßige Arztsprechstunden geben.