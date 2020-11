Blaulicht

13:11 Uhr | 01.11.2020

54-Jähriger schwer verletzt

Messerstecherei in Altona

In der Billrothstraße in Altona ist am Sonnabend ein Mann bei einer Messerstecherei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 54-Jährige zuvor mit einem anderen Mann gestritten, der ihn dann im Laufe der Auseinandersetzung mit einem Messer am Hals verletzte. Der Mann wurde noch vor Ort notärztlich behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber später von der Polizei festgenommen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar.