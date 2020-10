Politik

14:53 Uhr | 31.10.2020

Bezirksamt Altona kann keine konkreten Zahlen nennen

Ottensen: Kosten für Autofrei-Projekt weiter unklar

Nachdem das Autofrei-Projekt Ottensen macht Platz im Januar aufgrund eines Gerichtsbeschlusses vorzeitig beendet wurde, sorgt der Verkehrsversuch nun erneut für einen Konflikt. Auf eine kleine Anfrage der SPD in Altona gab das Bezirksamt Altona keine konkrete Auskunft über die Kosten des Projekts sowie über die erhaltene Fördersumme von der EU. Das Projekt sei noch nicht schlussgerechnet, heißt es in der Antwort des Bezirksamts. Die SPD in Altona wirft dem Bezirksamt deshalb nun vor, seine Finanzen nicht im Griff zu haben.