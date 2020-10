Blaulicht

13:41 Uhr | 31.10.2020

SEK stürmt Häuser in Bramfeld und Jenfeld

Nach Schießerei in Harburg

Mehrere Beamte des SEK haben am frühen Sonnabendmorgen zwei Häuser am Pezolddamm in Bramfeld und in der Rodigallee in Jenfeld gestürmt. Mit dem Einsatz sicherte das Spezialeinsatzkommando eine Durchsuchung des Landeskriminalamts ab. Hintergrund sind Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Schießerei, zu der es vor rund einer Woche in Harburg gekommen war. Die Ermittlungen dauern weiter an.