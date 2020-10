Gesellschaft

12:57 Uhr | 31.10.2020

Inzidenz-Wert steigt auf 126,7

Corona: 396 Neuinfektionen gemeldet

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hamburg steigt weiterhin stark an: Seit Freitag sind 396 neue Fälle gemeldet worden. Dadurch steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 126,7. Aktuell befinden sich 163 Corona-Patienten in den Hamburger Krankenhäusern, 40 von ihnen auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle liegt laut dem Institut für Rechtsmedizin unverändert bei 241.