Gesellschaft

18:40 Uhr | 30.10.2020

Thalia-Intendant schockiert über die Schließungen

"Schließungen sind ein Desaster"

Der Intendant des Thalia Theaters, Joachim Lux, war zu Gast bei uns im Studio. Er zeigte sich bestürzt über die erneuten Schließungen in der Kultur-Branche. Am Wochenende laufe das Programm im Thalia Theater aber noch weiter und mit einer besonderen Aktion wolle man am Sonntag gemeinsam mit der ganzen Hamburger Kultur ein Zeichen setzen.