17:11 Uhr | 30.10.2020

So setzt Hamburg die neuen Corona-Regeln um

Maskenpflicht in Schulen erweitert

Am Mittwoch haben Bund und Länder verschärfte Corona-Regelungen beschlossen . Für einen Monat wird das öffentliche ab Montag wieder heruntergefahren. Über die konkrete Umsetzung hat der Hamburger Senat heute in einer Sondersitzung beraten. Laut Bürgermeister Peter Tschentscher seien die Entscheidungen genau wie unter den Ministern am Mittwoch auch im Hamburger Senat heute sehr einvernehmlich getroffen worden. Hamburg werde alle Beschlüsse von Mittwoch übernehmen, darüber hinaus gelten ab Montag in Hamburgs Schulen weitere Veränderungen.