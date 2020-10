Stadtgespraech

16:09 Uhr | 30.10.2020

Online-Alternative in Aussicht

Keine Tage der offenen Tür in Schulen

Die Tage der offenen Tür an Stadtteilschulen und Gymnasien fallen aufgrund der steigenden Corona-Zahlen bis auf weiteres aus. Eigentlich stellen sich die Schulen an diesen Tagen künftigen Fünftklässlern vor, die sich im Februar für eine Schule entscheiden müssen. Die Elternkammer bedauert den Wegfall und hätte sich stattdessen Tage der offenen Tür unter besonderen Sicherheits- und Hygieneauflagen gewünscht. Viele der Schulen arbeiten deshalb nun an einer Online-Alternative, wie beispielsweise einem Vorstellungsfilm auf der Website.