Gesellschaft

14:58 Uhr | 30.10.2020

Wintersemester bleibt Hybridsemester

Kein zweiter Lockdown an Universitäten

Das am kommenden Montag beginnende Wintersemester an Hamburgs Universitäten soll trotz der verschärften Corona-Einschränkungen als Hybridsemester stattfinden. Das bestätigte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank heute im Rahmen einer Sonder-Pressekonferenz des Senats. So sollen den Studierenden nach wie vor so viele Präsenzveranstaltungen wie möglich angeboten werden. Beim ersten Lockdown im Frühjahr waren hingegen auch die Universitäten vorübergehend geschlossen worden.