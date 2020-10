Gesellschaft

18:17 Uhr | 29.10.2020

Dehoga-Präsident kritisiert die neuen Maßnahmen scharf

"Für die Gastronomie wird es ganz schlimm"

Verena Vorjohann hat mit dem DEHOGA-Präsidenten Franz Klein gesprochen. Er sieht die neuen Corona-Maßnahmen als unverhältnismäßig an. Am Montag will der Verband zusammen mit seinen Anwälten prüfen, ob es sinnvoll ist gegen die neue Rechtsverordnung zu klagen.