Stadtgespraech

16:01 Uhr | 29.10.2020

Weitere Schüler womöglich betroffen

Beratung über erweiterte Maskenpflicht

Ab Montag könnte auch die Maskenpflicht an Hamburgs Schulen ausgeweitet werden. Unter anderem darüber will der Senat morgen in einer Sondersitzung beraten, so ein Sprecher der Schulbehörde. Bisher gilt die Maskenpflicht während des Unterrichts nur an Berufsschulen und in der Oberstufe von weiterbildenden Schulen. In der Öffentlichkeit gilt die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr, in allen Gebäuden mit Publikumsverkehr, im Innenbereich der Gastronomie sowie in allen öffentlichen Bereichen, in denen kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Gesichts-Visiere werden dabei nicht mehr als ausreichende Mund-Nasen-Bedeckung anerkannt.