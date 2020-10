Politik

19:36 Uhr | 28.10.2020

Tschentscher äußert sich zu Corona-Maßnahmen

Öffentliches Leben wieder heruntergefahren

Ab Montag wird das öffentliche Leben in ganz Deuschland wieder heruntergefahren, das haben die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel heute beschlossen. So werden ab Montag Gastronomiebetriebe, Kulturstätten, Fitnessstudios und Kosmetiksalons wieder schließen. Außerdem gelten dann massive Kontakteinschränkungen, die hier in Hamburg allerdings schon seit Montag in Kraft sind. Schulen und Kitas bleiben geöffnet, genauso wie der Einzelhandel. Für die von den Schließungen betroffenen Betriebe kündigte die Bundeskanzlerin an, dass kleinere Firmen 75 Prozent ihres Umsatzes als Entschädigung erhalten sollen, größere Firmen 70 Prozent. Kurz nach der Konferenz äußerte sich auch Hamburgs Erster Bürgermeister und machte noch einmal deutlich, dass eine große Einigkeit bei allen Länderchefs herrschte.