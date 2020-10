Blaulicht

17:55 Uhr | 28.10.2020

Mehrere hochschwangere Frauen mit Wehen

Feuerwehreinsatz in Flüchtlingsunterkunft

Feuerwehreinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Rahlstedt. Die Leitung der Unterkunft verständigte die Einsatzkräfte nachdem sich mehrere hochschwangere Frauen mit Wehen gemeldet hatten. Sanitäter brachten die Frauen in umliegende Krankenhäuser. Erst gestern war die Unterkunft in die Schlagzeilen geraten weil mindestens 70 der 277 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die Betroffenen wurden isoliert und an den Quarantänestandort „Neuer Höltigbaum“ gebracht.