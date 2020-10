Sport

17:44 Uhr | 28.10.2020

Zuschauerfrage weiterhin ungewiss

HSV und St. Pauli vor dem Stadtderby

Am Freitag ist es soweit. Dann heißt es wieder HSV gegen St. Pauli und die Fragen aller Fragen: Wer ist die Nummer 1 in der Stadt? In der vergangenen Saison konnten die Kiezkicker mit zwei Erfolgen die Frage eindeutig für sich beantworten. Doch mit 15 Punkten aus den ersten fünf Spielen ist die Brust beim HSV breit wie lange nicht. Für jede Menge Spannung und Brisanz dürfte also gesorgt sein.