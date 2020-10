Stadtgespraech

15:56 Uhr | 28.10.2020

Neue Rechen- und Sandfanganlage in Betrieb genommen

HAMBURG WASSER stellt Klimaplan 2025 vor

Die Corona-Krise beschäftigt momentan Hamburg, Deutschland und die ganze Welt. Eine andere Krise, scheint unterdessen etwas in den Hintergrund gerückt zu sein: Die Rede ist von der Klima-Krise. HAMBURG WASSER hat sich für die nächsten Jahre hohe Ziele gesteckt, um für das Unternehmen eine echte Klimaneutralität zu erreichen. Heute ist deshalb der Klimaplan 2025 vorgestellt worden. Ein Projekt, das in dem Klimaplan enthalten ist, konnte bereits heute an den Start gehen.