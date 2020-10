Blaulicht

13:55 Uhr | 28.10.2020

Bagger hatte bei Bauarbeiten die Leitung beschädigt

Feuerwehr evakuiert Wohnhaus nach Gasleck

Bei Bauarbeiten in Neugraben-Fischbek hat ein Bagger am Mittwochmorgen eine Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr musste daraufhin ein Wohnhaus evakuieren. Die Anwohner wurden provisorisch in Gelenkbussen untergebracht. Erst als die Gaszufuhr gestoppt wurde und die Einsatzkräfte den Brandschutz sicherstellen konnten durften die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.