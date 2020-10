Gesellschaft

18:13 Uhr | 27.10.2020

Vor allem Gastronomie und Kulturbetriebe bangen weiter

Senat verlängert Corona-Schutzschirm

Sperrstunde, Kontaktbeschränkungen, abgesagte Weihnachtsfeiern und jetzt sind in Berlin weitere Corona-Maßnahmen bis hin zu einem abgespeckten Lockdown im Gespräch. Das bringt viele Restaurant- und Barbetreiber zunehmend in Schwierigkeiten. Morgen kommen die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten erneut zu einer Videokonferenz zusammen, um angesichts der Neuinfektionszahlen zu beraten. Bereits heute hat Hamburg hat die Verlängerung der finanziellen Hilfen in Aussicht gestellt.