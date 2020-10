Sport

17:54 Uhr | 27.10.2020

Marvin Knoll hofft auf dritten Erfolg in Folge

Vorfreude auf das Stadtderby zwischen HSV und FC St. Pauli

Die Vorfreude auf das Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli ist schon einige Tage vor dem Spiel in der Stadt und bei den Vereinen zu spüren. Nach den beiden Siegen in der vergangenen Saison ist Pauli-Abräumer Marvin Knoll heiß auf den dritten Erfolg in Folge gegen den ungeliebten Nachbarn. Dass die Partie womöglich ohne Zuschauer stattfinden wird, ändert jedoch nichts an der Motivation des 29-jährigen.