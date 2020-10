Gesellschaft

13:19 Uhr | 27.10.2020

300 neue Fälle gemeldet

Corona: Inzidenz-Wert steigt auf 102,5

Erneut viele Corona-Neuinfektionen: Seit Montag sind in Hamburg 300 neue Fälle gemeldet worden. Dadurch steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 102,5. Auch die Zahl der an Covid-19-Erkrankten in den Krankenhäusern steigt weiter an: Aktuell befinden sich 140 Personen in stationärer Behandlung, 30 von ihnen auf Intensivstationen. Die Zahl der Todesfälle liegt laut dem Institut für Rechtsmedizin unverändert bei 241. Seit Montag gelten in Hamburg neue Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich nun nur noch zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen.