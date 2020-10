Stadtgespraech

18:06 Uhr | 26.10.2020

Kostenentwicklung auch Thema in der Bürgerschaft

CCH-Umbau wohl im Dezember abgeschlossen

Voraussichtlich im Dezember sollen die Umbauarbeiten am CCH abgeschlossen sein. Mit insgesamt 12.000 Sitzplätzen in bis zu 50 Sälen könnte das Gebäude dann wie geplant an die Hamburg Messe übergeben werden, das bestätigte ein Sprecher der Messe heute gegenüber Hamburg 1. Morgen soll die Kostenentwicklung auch Thema im Haushaltsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft sein. Es gehe um die Frage, ob das derzeitige Budget von rund 230 Millionen Euro, ausreiche. Immer wieder war der Zeitplan der Bauarbeiten durcheinander gekommen, zum Beispiel durch die Corona-Pandemie. Diese Verzögerungen verursachten Mehrkosten. Erst im August war ein neuer Kredit für den Umbau nötig.