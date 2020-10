Blaulicht

15:45 Uhr | 26.10.2020

89-jähriger Autofahrer übersieht Fahrrad

Fahrrad-Unfall: Vater und Kind verletzt

An der Kreuzung Osdorfer Landstraße/ Rugenbarg sind am Mittag ein zweijähriges Kind und sein Vater bei einem Fahrrad-Unfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 89-jähriger PKW-Fahrer beim Abbiegen in eine Einfahrt das Fahrrad übersehen, auf dem der Mann mit seinem Kind unterwegs war. Offenbar kollidierte das Fahrrad mit der Frontseite des Autos. Das zweijährige Kind saß angeschnallt in einem Fahrradsitz, stürzte jedoch durch den Unfall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Vater und Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.