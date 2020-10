Blaulicht

08:19 Uhr | 26.10.2020

PKW-Fahrer erfasst Fußgänger

Schwerer Unfall mit Fahrerflucht

Schwerer Unfall mit anschließender Fahrerflucht in der Wandsbeker Chaussee. Am späten Sonntagabend hatte ein PKW einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer verschwand vom Unfallort. Bei einer Fahndung konnte die Polizei das Unfallauto in der Nähe sicherstellen. Später stellte sich der Fahrer. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.