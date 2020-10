Wirtschaft

19:19 Uhr | 25.10.2020

Verlaufsoffener Sonntag in Hamburg

Viel Regen, wenig Andrang

Am Sonntag hatten die Geschäfte in einigen Teilen der Stadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In der Innenstadt, Passagen wie dem Hanseviertel und der HafenCity ließ sich nicht nur die neueste Herbstmode shoppen, sondern auch an Aktionen teilnehmen. Das ganze allerdings begleitet von starken Regenschauern. Außerdem mache sich zurzeit bemerkbar, dass Kundinnen und Kunden wegen der Corona-Pandemie und der zuletzt wieder steigenden Infektionszahlen verunsichert seien, sagte City-Managerin Brigitte Engler am Nachmittag gegenüber NDR 90,3.