Blaulicht

18:17 Uhr | 24.10.2020

Ein Mann verletzt - flohen die Täter per Taxi?

Ermittlungen nach Schusswechsel in Harburg

Die Polizei ermittelt derzeit, nachdem es am Freitagabend in Harburg offenbar zu Schüssen auf offener Straße gekommen ist. So musste ein Mann wegen einer Schussverletzung per Notazrt ins Krankenhaus gebracht werden. Im Bereich der Wilstorfer Straße fand die Polizei abgefeurte Patronenhülsen. Eine Gruppe mutmaßlicher Täter soll mit einem Taxi in Richtung Reeseberg geflüchtet sein. Das Taxi wurde als Spurenträger ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.