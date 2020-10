Politik

18:44 Uhr | 23.10.2020

Senat reagiert mit Kontakt-Beschränkungen

Corona: Hamburg mitten in der zweiten Welle

Die Infektionszahlen hier in der Stadt steigen heute noch einmal deutlich an. Und erreichen einen neuen Höchstwert. Seit gestern verzeichnet die Gesundheitsbehörde 360 Neuinfektionen, so viele wie noch nie. Und auch die Zahl der Patienten, die stationär behandelt werden müssen nimmt deutlich zu. Angesichts dessen hat der Senat heute in einer Sondersitzung weitere Einschränkungen für die Stadt beschlossen, die ab Montag in Kraft treten.