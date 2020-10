Stadtgespraech

17:21 Uhr | 23.10.2020

Schausteller hoffen auf finanzielle Hilfen

Winterdom 2020 offiziell abgesagt

Der Winterdom ist nun also offiziell abgesagt worden. Eigentlich sollte er vom 06. November bis zum 06. Dezember stattfinden. Eine dramatische Entwicklung für all die Schausteller. Der Winterdom war für sie eine Art letzter Lichtblick in diesem Jahr, da alle anderen Veranstaltungen bereits abgesagt wurden. Einige hatten gestern sogar schon begonnen ihre Fahrgeschäfte und Buden auf dem Heiligengeistfeld aufzubauen.